ಅಮೆಜಾನ್ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026' ಸೇಲ್ ಆರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಯಾಟಲ್: ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026' (Great Indian Festival 2026) ಸೇಲ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಲೇ-ಆಫ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಡಿತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 'ಸ್ಟೋರ್ಸ್' (ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ "ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುನರ್ರಚನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ , ಮಾರಾಟ ಪಾಲುದಾರ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ತಂಡಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ.
2025 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 2026 ರ ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಸುಮಾರು 30,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸರಳೀಕರಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ (AI) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 220 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಥೆ: ವಜಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ!
ಈ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್: 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಬೃಹತ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು AI ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪುನರ್ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್!
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026' ಮೇಳವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್:
SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ: ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಎಂಐ (EMI) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Amazon Pay ICICI ಕಾರ್ಡ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೂ ಅನಿಯಮಿತ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ (Amazon Prime) ಚಂದಾದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹250 ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.