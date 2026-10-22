ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆಯೇ? ಮುಂಬರುವ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ (Appraisal) ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆರೋಪ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆಯೇ? ಮುಂಬರುವ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ (Appraisal) ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆರೋಪ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!
ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು, 'ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?' ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ರೈಸಲ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿದ್ದು, ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ರೈಸಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ವೇತನದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಒತ್ತಡ?
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಚಕ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಿಂತ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯೂ ಇರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತರರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೊದಲು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹುಡುಕಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೊಸ ಆಫರ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಲ್ಲ ಸಂವಹನಗಳ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಚ್ಆರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ (HR) ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.