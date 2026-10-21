ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನಾದ ಯುವಕ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಕೆ!
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಸಂಬಳ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನಾದ ಆತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹198 ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಯುವಕನ ಕಥೆ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹198 ವೆಚ್ಚದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ, ಚಾಲಕ ಹಿಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆತ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆ ಮೊತ್ತ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹4,000 ಗಳಿಕೆ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ!
ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
ಮಹಿಳೆ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ₹4,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಅವರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯೇ?
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯುವಕನ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆದಾಯವು ಚಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯಶಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುವುದೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.