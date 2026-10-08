ಅಮೆಜಾನ್ನ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್' ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್25 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಐಫೋನ್ 16 ಮತ್ತು ಶವೋಮಿ 17 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೋನ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ (Amazon Great Indian Festival) ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಾದಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ, ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್25 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಈ ಬಾರಿಯ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್25 ಅಲ್ಟ್ರಾ’ (Samsung Galaxy S25 Ultra) ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾದರಿಯು ₹1,29,999 ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ₹84,999 ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (Effective Price) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ (No-Cost EMI) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್:
ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹89,900 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ‘ಐಫೋನ್ 16’ (iPhone 16) ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇವಲ ₹71,999 ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶವೋಮಿ 17!
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಶವೋಮಿ 17 (Xiaomi 17). ₹1,19,999 ಎಂಆರ್ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹59,999 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರ:
- ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 (OnePlus Nord 6): ₹52,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಫೋನ್ ₹42,999 ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಇರಲಿದೆ.
- ಐಕ್ಯೂ 15ಆರ್ (iQOO 15R): ₹69,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹46,499 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
- ಐಕ್ಯೂ Z11x (iQOO Z11x): ₹40,999 ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಫೋನ್ ₹24,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ.
- ರೆಡ್ಮಿ 15ಸಿ 5G ಪ್ರೈಮ್ (Redmi 15C 5G Prime): ₹29,999 ಎಂಆರ್ಪಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹15,999 ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ₹70,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ & ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್: ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಎಂಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ (Instant Discount) ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್: ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ ₹70,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೂಪನ್ & ಇಎಂಐ: ಆಯ್ದ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹7,500 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2,944 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.