ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ 'ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಾರಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 'ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್' ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಬೈಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯ?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬೈಕ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಜಾವಾ 42 ಎಫ್ಜೆ: ಇದು ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಾಂಛನ ಹೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಾವಾ 42 ಬೋಬ್ಬರ್: ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಕಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಜಾವಾ 42 ಓಜಿ: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜಾವಾ 42 ಒಜಿ ಬೈಕ್, ಈ ಸರಣಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಏನಿದು ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್?
ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ 'ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬುದು ಜಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬಿಕೆ. 'ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರೇಜ್' (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ 'ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಗಳ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಮೂರೂ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ, "ಜಾವಾ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರು ಕೇವಲ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು 'ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜಾವಾ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾವತಿ (ಆರ್ಟಿಒ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ (ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್) ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜಾವಾ ಶೋರೂಮ್ನಿಂದಲೇ ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ವಾರಂಟಿ!
ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ:
- 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ.
- ವಾರಂಟಿಯನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ.
- ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ಸಹಾಯ.
- ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದ.
- ದೇಶಾದ್ಯಂತ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ 'ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.