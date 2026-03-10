ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು 18 ರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'ಎಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರವು, ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HCLTech ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ರೂ.18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.22 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ‘ಎಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್’ (ಗಣ್ಯ ವರ್ಗ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು AI, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ 3–4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಸುಂದರರಾಜನ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಗಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 12ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, “ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ‘ಎಲೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ’ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಗದ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇತನವು ಸುಮಾರು ರೂ.18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.22 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಎಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ,” ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸಬರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಹೊಸಬರ ನೇಮಕಾತಿ ಗುರಿಯ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಶೇಕಡಾ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
HCLTech ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸಬರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 2025ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಫ್-ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.21 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
FY26ರಲ್ಲಿ HCLTech ಹೊಸಬರ ನೇಮಕಾತಿ
HCLTech ತನ್ನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು 261 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,26,379 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 2,852 ಹೊಸಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಲನೆ, ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಪುನರ್ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ 10,032 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಸುಂದರರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ
ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಮಾಣ (Attrition Rate) ಶೇ.12.4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಶೇ.13.2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
HCLTech ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ HCLTech ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ರೂ.4,076 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಏಕೀಕೃತ ಆದಾಯ ಶೇ.13.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ರೂ.33,872 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿ (CC) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.4 ರಿಂದ 4.5ರ ನಡುವೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸೇವಾ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.4.75 ರಿಂದ 5.25ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಏಕಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯ EBIT ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇ.17 ರಿಂದ 18ರ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, AI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ HCLTech ಹಾಗೂ ಇತರ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.