ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 40% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹92 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ತಿಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳು, ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಚನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ಭಾವನೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಶೇ.40 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಹಿಂದಿನ Twitter) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಒಂದು ಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇ.40 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಮಟ್ಟದ ಕಡಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಗೋಯಲ್. ಅವರು ಪೀಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ನಿರ್ಧಾರವು ಎಷ್ಟು ಹಠಾತ್ತನೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿತೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ₹92 ಲಕ್ಷ ವೇತನ
ಗೋಯಲ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹92 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ-ಕಂಪನಿ (CTC) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ವೇತನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ; ಅವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಾಣಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೀರಿ, ಈ ಘಟನೆಯ ಮಾನವೀಯ ಆಯಾಮ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆಯಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಆಫ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒತ್ತಡ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳತ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠವೊಂದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ — ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವೇ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತರಿ ಅಲ್ಲ; ನಿರಂತರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಚಕಚಕ್ಯತೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ.