ಕೋಲಾರದ ರೈತನ ಮಗನಾದ ಸಾಗರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಪಿಎಸ್ಐ) ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 641ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇದೀಗ ಐಪಿಎಸ್/ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.10): 'ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಗರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡೆಬಿಡದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಂಬ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಇಂದು ಸಾಗರ್ ಐಪಿಎಸ್/ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿವರೆಗೆ:
ಸಾಗರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಸಾಗರ್, ಮೊದಲು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಅವರು, ಉನ್ನತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಐ (Police Sub-Inspector) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಓದು:
ಪಿಎಸ್ಐ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸಾಗರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನೇ ಸಾಗರ್ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಠಾಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೀಗ 2023ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 641ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ:
ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಗರ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿ:
ಸಾಗರ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಗರ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಈ 'ವಿಜಯಗಾಥೆ' ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಖಾಕಿ ಪಡೆಯ ಈ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಲಾಂ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.