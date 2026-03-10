ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.10): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ (Work From Home) ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (Gas) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಿಂತೆ:
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ:
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ದಿನಗಳ ನೆನಪು:
2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಮಾದರಿ. ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಇಂದು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾರತದ ಐಟಿ ಹಬ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ 'ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ' ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.