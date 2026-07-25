ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, 'ಸರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಡವಾದಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಿಗಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ Work Culture ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ನಿಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಈ ಟೆಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್' ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ (Remote Work) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಳು ಜನರಿದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಟ್ಟು 90 ಕೆಲಸಗಳ (Stories) ಪೈಕಿ 40 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ವಜಾ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಗಳು
ಕಂಪನಿಯು ಇವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಟೆಕ್ಕಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ "ಸರ್" ಅಥವಾ "ಮೇಡಂ" ಎಂದು ಕರೆಯದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಭೆಗೆ (Standup meeting) ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಲಾಕ್ (Slack) ಅಥವಾ ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸದಾ 'ಆಕ್ಟಿವ್' ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು 10% ಬಗ್ ರೇಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 14% ಇತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಾಗ ಬಗ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ
ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ (Performance Review) ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.