ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಳಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿಯ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಈ ವಜಾ ಪತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿ ಮೋಸಹೋದೆ ಎಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್: ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಘೋರ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು/ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Biscuit ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು:
"ಜಿನ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಮಹಿಳೆ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ವಜಾ ಪತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆ, "ನಾಳೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ವಜಾ ಪತ್ರ:
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಿಂದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ "ಉದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯ" ಎಂಬ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ವಜಾ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ನೀವು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ (probationary) ಅವಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ:
ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ನಾನು ಮೂರ್ಖಳಾಗಿದ್ದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ನಂತರವಷ್ಟೇ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಜೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಪನಿಯ ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.