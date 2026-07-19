ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಅಸೂಯೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕರಿಸದೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಳೆದ ದಾಖಲಾತಿಯ (Documentation) ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ (Promotion) ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ತ್ವರಿತ ಬಡ್ತಿಯು ಸಂಭ್ರಮದ ಬದಲು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಗೆತನ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು "ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ"ಯನ್ನು (Structural Sabotage) ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಉದ್ಯೋಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಐದೇ ನಿಮಿಷದ ತರಬೇತಿ, ಕಾಲೆಳೆದ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಅರೆಬರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕೆಲಸದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಕೇವಲ "ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ" ಎಂಬ ಅಲ್ಪ ಸಂದೇಶವಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆದರು ಶತ್ರುಗಳು:
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, "ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈತನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (Documentation) ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎರಡು ಬಣಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು, "ವೇಗದ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜ. ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳೇ (Paper Trail) ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ನೀವು ಬಲಿಪಶುವಿನಂತೆ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.