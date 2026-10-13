ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 'ಜೋಹೋ' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ವೆಚ್ಚ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.13): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜೋಹೋ' (Zoho) ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ವಾಡಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು (Annual Salary Hikes) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಗುಲುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣವೇ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು (Sridhar Vembu) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (X) ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದ ಮುನ್ನೋಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವರ್ ವೆಚ್ಚ 4 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕತ್ತರಿ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ವೆಂಬು, "ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಪಟ್ಟು (4-Fold) ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಜೋಹೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು (Marketing Budget) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಲೇ-ಆಫ್ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನ - ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ತೀವ್ರ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು, ಜೋಹೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ Mass Layoffs ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಹೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
"ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾತಾವರಣವು ತೀವ್ರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
a) ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಪಟ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
b) ಎಐ ಬಳಕೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಯ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ.
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೇ-ಆಫ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (Reinventing) ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ."
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಜರಿತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೋಹೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಣ್ಣುಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.