Hookah from funeral fire: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಜನರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸ್ಮಶಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಕ್ಕಾ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಶಾನ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು-ಬೂದಿಯ ಜಾಗವಲ್ಲ; ಅದು ಮೌನ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು 'ಲೈಕ್ಸ್' ಪಡೆಯುವ ಹುಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹುಕ್ಕಾ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಘೋರ ಘಟನೆಯು ಹಾಪುಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಫಿಜ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಗ್ರಾಮದ 75 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಮುನ್ನಿ ದೇವಿ ಎಂಬುವವರು ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖಾಗ್ನಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತೆ ಇನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೌನ ಮತ್ತು ಶೋಕತಪ್ತ ವಾತಾವರಣದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆರಣಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಹುಕ್ಕಾವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ
ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ" ಎಂದು ಜನರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಈ ನೀಚ ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಹಾಫಿಜ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈತಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಕೃತ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವುದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
