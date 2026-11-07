ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಜಿನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 9.6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 60 ದಿನಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇವರು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಆಲಸಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಉಂಟು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಯೂ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ 9.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ!
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಜೇತಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಓರ್ವ ಯುವತಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇನಿದು ನಿದ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.
ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಆಗಿರುವುದು ಮುಂಬೈನ ಜಿನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಕೆ 9.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕೆಲಸ.
ಹಾಗೆಂದು ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಂಗೊ, ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಳಿತು. ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಕಂಬಳಿ" ಅಥವಾ "ದಿಂಬು" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು 10 ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರನ್ನು ವಾರದ ಪ್ರೊ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣಿಕಂದನ್, ಜಿನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಹೆಕ್ ಖೋಟ್ ಅವರು ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕರೀಮ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೃಜನಶೀಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಬೆಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್
ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಸ್ಲೀಪ್ ಹರಾಜು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಂಬುಗಳು, ಕಂಬಳಿಗಳು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರ್ಯಾಪ್ ಲಾಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಅಂಕಗಳು ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.
ಅಂತಿಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಿನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ವಿಜೇತರಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ 9.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ಐದನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, 65 ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.