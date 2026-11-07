1857ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಫಿರಂಗಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿ ಈ ಸೈನಿಕರ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದನು. ಈ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಇಂದಿನ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿನಿಂದ ಹಣತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ತಂದು ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುವಿಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಅಂದರೆ 1857ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ, ಕರಾಳ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯಲಾರರು.
1857ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಏನಾಯ್ತು?
1857ರ ಕಾಲ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದುಹೋಯ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅತ್ತ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಫಿರಂಗಿಗಳ ನಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಡಾಯಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರು! ಮುಂಬೈನ ಎಸ್ಪ್ಲನೇಡ್ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಪಿರಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಂದಿನ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯ ಅದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯವದು. ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನಿಕರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಮುಂಬೈಗೂ ಈ ಹೋರಾಟ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮರೀನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಡ್ರಿಲ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು 10ನೇ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಾಳುಪಡೆಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಗಲ್ ಗುಡ್ಡರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು.
ಸಂಚಿನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುಳಿವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಎಂಬುವವನಿಂದ. ಆಗ ಅವನು ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ. ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ. 1857ರ ಬಂಡಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಫೋರ್ಜೆಟ್ 1877ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಮೇ 10ರಂದು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಫರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಹೋರಾಟ ಕಾನ್ಪುರ, ಲಖನೌ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳೂ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗತೊಡಗಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನುಮಾನ ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಂದಿನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶಂಕರಶೆಟ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೆಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಎಸ್.ಎಂ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬುವವರು 1923ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ದಿ ಬಾಂಬೆ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್: ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್, 1672-1916' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟೋನ್ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಶಂಕರಶೆಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋರ್ಜೆಟ್
ಮೀರತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಬಂಡಾಯದ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಗಲ್ಲುಗಂಬವನ್ನೇ ನೆಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ತಲುಪಿದರೆ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಜನರ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅವನು ನಿಜ ರೂಪ ತೋರಿಸಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಧೋಬಿ ತಲಾವ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಸೈನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಹಣ, ಬಹುಮಾನದ ಆಮಿಷೆವೊಡ್ಡಿ ಸಂಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಫೋರ್ಜೆಟ್. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿವರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನೋ ಏನೋ ಒಂದು ದಿನ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿದವನೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು!
ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂದು ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನಿಕರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸೈನಿಕರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಣೆಯತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪೇಶ್ವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಸೈನಿಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ಜೆಟ್ ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ ಬ್ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಮೇಜರ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ವತಃ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಇದರಿಂದ ಕುದ್ದುಹೋದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಕ್ಷಣ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಥ್ಬೋನ್ ಲೋ ಅವರು 1877ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ (1613-1863)' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಸೋನಾಪುರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ ಗುಡ್ಡರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಜನರೆದುರೇ ಫಿರಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಫೋಟ!
1857ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮರಣದಂಡನೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಾಳುಪಡೆ, ರಾಯಲ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ನಾವಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿದರು. ಫಿರಂಗಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಿರಂಗಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಇಬ್ಬರ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರಗೊಂಡವು. ಇನ್ನು 10ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಾಳುಪಡೆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಸುಬೇದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಜೀವಾವಧಿ ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯ್ತು.
ಸಂಚು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಜೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಈ ಸಂಚನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಫೋರ್ಜೆಟ್ ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ. 1859ರ ಮೇ 23ರಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು!
ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವಾದ ಎಸ್ಪ್ಲನೇಡ್ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಕೋಟೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು. 1860ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ಮೈದಾನಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಯಿತು.
150 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ!
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು 150 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪ 'ಅಮರ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ' ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ ಗಾಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಮಿಂದೆದ್ದಾಗ, ಇದೇ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸವೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.