ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು, ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹10 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವ ಕನಸು: ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ ₹2 ಸಾವಿರ!
ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸುತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ₹2 ಸಾವಿರವಂತೆ!
ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘Flyying Fishh’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹8 ಸಾವಿರ!
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹2 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ₹10 ಸಾವಿರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹8 ಸಾವಿರ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೂ ಇದೆ. ದೇಶದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅವರೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾದ ದಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಧಾನ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸವಾಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ₹10 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಅವರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹2 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ; ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸೇರಿವೆಯೇ ಎಂಬ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಣದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.