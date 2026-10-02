ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಯಮವು ಪೈಲಟ್ಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹತಾಶರಾದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಯು, ಇಡೀ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ 'ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್' ನಿಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು 1 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಪೈಲಟ್ಗಳು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತ ತೊರೆದು ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡನೇ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೂ ಸಹ, ಪೈಲಟ್ಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕಾದ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಾಹಕಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು' ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಹತಾಶೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ:
ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪೈಲಟ್ಗಳು:
ಹಠಾತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಠಿಣ ನೋಟಿಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮವು ಈಗ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ನೋಟಿಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ