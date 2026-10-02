ದಿವ್ಯಾಂಗ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ 'ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್' ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.2): ದಿವ್ಯಾಂಗ (PWD) ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ 'ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್' (Exempted FASTag) ಮಾನ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದು, ದಿವ್ಯಾಂಗತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ನೂತನ ನಿಯಮವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀಕರಣ (Update) ಮಾಡಲು ಅಲೆದಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನೂತನ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ದಿವ್ಯಾಂಗತೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ
ನೂತನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಿಂದ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ದಿವ್ಯಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪೂರ್ಣ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಶೇ. 40 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಶೇ. 70 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿವ್ಯಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿವ್ಯಾಂಗತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ (UDID Card), ಅಧಿಕೃತ ದಿವ್ಯಾಂಗತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾದ (Modified Vehicles) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.
ನಿಗದಿತ 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು-2008'ರ (National Highways Fee Rules, 2008) ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಸರಳ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದೆ.