ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹13 ರಿಂದ ₹3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹10 ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
1. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $70 ರಿಂದ $120 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: 'ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಎರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು - ಒಂದೋ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು... ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು'
ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಾಗಾಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
3. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಶಾಕ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೊರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ' ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು 30-50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (OMCs) ಬೆಂಬಲ
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಮತ್ತು ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಷ್ಟ ಹೀಗಿತ್ತು:
• ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹24
• ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹30
ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
5. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಯುತ್ತಾ?
ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಾಗದು. ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಯದಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ:
• ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ
• ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ
• ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ (ವ್ಯಾಟ್)
ಈ ಕ್ರಮವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲ್ವಾ?
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ:
• ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.
• ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನಗಳ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
• ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ:
• ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
• ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
• ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ನಡೆ, ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ...
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತವು ಅಸಾಧಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ:
• ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
• ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
• ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು
ಪುರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ತಾನೇ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ રાહત ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.