ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ‘ಏಕ್ ಸುಟ್ಟಾ ದೋ ಚಾಯ್, ಮರ್ಡ್ ಜಾತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗಂಭೀರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
‘ಮರ್ಡ್ ಜಾತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್’... ದೆಹಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಘೋಷಣೆ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಏಕ್ ಸುಟ್ಟಾ ದೋ ಚಾಯ್, ಮರ್ಡ್ ಜಾತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್’, ‘ಏಕ್ ಕಚೋರಿ ದೋ ಸಮೋಸಾ, ಇನ್ ಮರ್ಡೋಂ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಭರೋಸಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕವಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಲ್ಕಾಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅ*ಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಘೋಷಣೆಗಳೇನು?
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿವೆ. ‘ಕ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಂತಿ’ ಹಾಗೂ ‘ನಾರಿ ತನ್ನದೇ’ ಎಂಬಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪುರುಷರ ಪರವಾಗಿ ‘ಹರ್ ಮರ್ಡ್ ನಹಿ ಏಕ್ ಜೈಸಾ’ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಓದಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಘೋಷಣೆ, ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.