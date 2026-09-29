ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಅವರ ಮೂರು ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಡಿಷನ್’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕಳವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಚಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡಲೋ ಅಥವಾ ಯೋಗಿ ಜೀ, ಮೋದಿ ಜೀ ಬಳಿ ಹೋಗಲೋ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹1.5 ಲಕ್ಷದ 3 ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಳವು? ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಮನವಿ ವೈರಲ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಅವರ ಮೂರು ದುಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕಳವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಚಹರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೈದಾನದಿಂದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮಾಯ
ಚಹರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ದುಬಾರಿ ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಡಿಷನ್’ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಚಹರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪೊಲೀಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಲಾ, ಯೋಗಿ ಜೀ ಬಳಿ ಹೋಗಲಾ?’
ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಳವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚಹರ್, ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕೇ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು?
ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ನ ತೂಕ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರರ ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಡಿಷನ್’ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಚಹರ್ ಕಳವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ
ಚಹರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಘಟನೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಿಂತಲೂ, ಅದನ್ನು ಚಹರ್ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳವು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಚಹರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.