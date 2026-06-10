ನೂತನ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (GBA) 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ₹2,949.55 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಶೇ. 5ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು 'ಬಿ-ಟು-ಎ' ಖಾತಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (GBA) ಪ್ರಸಕ್ತ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜೂನ್ 9 ರವರೆಗಿನ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,949.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 6,000 ಕೋಟಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 47 ರಿಂದ 48.8 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಜಿಬಿಎ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ:
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು (Rebate) ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಸಂಗ್ರಹದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ಬಿ-ಟು-ಎ' ಖಾತಾ ಯೋಜನೆ:
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಜಿಬಿಎ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಬಿ-ಟು-ಎ' ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಐದು ನಗರ ನಿಗಮಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ:
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ನಿಗಮಗಳ ಪೈಕಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯವಾರು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BECC): ಸುಮಾರು ₹788 ರಿಂದ ₹792 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ನಿಗಮ: ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ನಿಗಮ: ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ನಿಗಮ: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಕೇವಲ ₹456 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಕಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಬಿಎ: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸರಾಸರಿ 10 ಕೋಟಿಯಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿದಾರರ (Defaulters) ವಿರುದ್ಧ ಜಿಬಿಎ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ (Commercial Buildings) ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ (Seizure) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೇಜಸ್ಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.