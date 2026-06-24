ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ವರೆಗೆ 11 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.24): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 11 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ 'ಲೆವಿ' (Levy) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ (B-SMILE) ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಏನಿದು ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (B-SMILE) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ-ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್' (Value-capture financing) ಎಂಬ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರರ್ಥ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾನಗರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಹಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Chennamma Circle ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಕಳಪೆ: ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ತಂಡದಿಂದ ದೂರು
Related image2
Bengaluru: 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಲೈಓವರ್?

ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು:

ಜಿಬಿಎ (GBA) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಉದ್ದವಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್-ಆಪರೇಟ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ (BOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಆತಂಕ:

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ (RWAs) ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 749 ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈಜಿಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (DULT) ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DULT) ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಯೋಜನೆ (CMP) ಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.