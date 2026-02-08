ಭಾರತದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬನಾರಸಿ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬಂಧಗಲಾ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರು ಭಾರತದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬನಾರಸಿ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬಂಧಗಲಾ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜವಳಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು (ಬರ್ಗಂಡಿ) ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಈ ಜಾಕೆಟ್, ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣದಂತಿತ್ತು.

ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಲರ್ ಎಂದ ಡಿಸೈನರ್

ಈ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಲರ್' ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉರ್ಸುಲಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾರಾಣಸಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ತಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿಂಗ್, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉರ್ಸುಲಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತೋರಿದ ಗೌರವ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.

FDCI ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ 2026 ಆರಂಭ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೈಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿಗ್ಗಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ FDCI ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪುರುಷರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಕುಶಲಕರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಪುರುಷರ ಉಡುಪುಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಫಿನಾಲೆ

ಈ ಶೋನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೆನ್‌ಫಿಡಿಕ್ x ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್'. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಶಲಕರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೈನರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿತು.

ಮುಖಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸಾಗಿದ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಮೆರಗು ನೀಡಿದರು.

ಕೇವಲ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ FDCI ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. (ANI)

