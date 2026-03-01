- Home
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭೃಗು ಅಂಗಾರಕ ಯುತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಈ ಭೃಗು ಅಂಗಾರಕ ಯುತಿ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೇರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೇ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಮತ್ತೆ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಯುತಿ. ಕೆಲ ದಿನ ಶಾಂತವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮದ ಬಂದರೆ ಗುದ್ಧಾಟ
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕುಂಭ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು.ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.ಪಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಫಘಾನರ ಯುದ್ಧ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವೂ ಹೌದು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮದ ಬಂದರೆ ಗುದ್ಧಾಟವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗರ್ಭಕೋಶ,ಮೂತ್ರ ಕೋಶ,ಕಿಡ್ನಿ ಇರೋದು.ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಯುರಿನ್ ಬ್ಲಾಡರ್,ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕುಜರ ಯುತಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ, ಮತ ಕಲಹ ನಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರವರ ತಾಳ್ಮೆ ಸಂಯಮಗಳೇ ಪರಿಹಾರ.
