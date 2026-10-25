ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ರಿತೀಶ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಥಾರ್ ಕಾರು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಥಳಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ದಾನವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪುನಾರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದು, ಪುನಾವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮೊದಲು ಥಾಋ, ನಂತರ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಂದ ಭೂಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ ಪತಿ!
ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದ ಜಸ್ಸಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಪತಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬೀದಿಗೆ ಎಸೆದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒದೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರು. ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!
ನಂತರ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಜಗತ್ಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಾರ್ ಕಾರನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಈಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಲೂನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ವಿಂಕಲ್!
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಲೂನ್ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ರಿತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಿತೀಶ್ ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಿತೀಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ,ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಸ್ಸಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಥಾರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ!.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ರಿತೀಶ್ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಥಾರ್ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಿತೀಶ್ನ ಸ್ವಂತ ದುರಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಥಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲವಾಯಿತು. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿತು.
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿಡದ ಗಂಡ!
ಥಾರ್ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಂತ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ರಿತೀಶ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ, ಬೈಕ್ನ ವಿವಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದುತ್ತೆಂದರೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ರಿತೀಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.