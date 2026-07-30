ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 'ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಶ್ರೀವಾರಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ' ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಆಫರ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್ಸಿಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 'ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಶ್ರೀವಾರಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ' ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಭಕ್ತರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಟಿಟಿಡಿ, ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು
ತಿರುಪತಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿತ್ತು. ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಶ್ರೀವಾರಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಆಫರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟರು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.
ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಟಿಟಿಡಿ
ಟಿಟಿಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಸ್ಸಿಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಟಿಟಿಡಿಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಟಿಟಿಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್ಸಿಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಸಲಹೆ
ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ದರ್ಶನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಕೇವಲ ಟಿಟಿಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.