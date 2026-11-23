ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಇಳಯ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ತ್ರಿಷಾ ಪೇರವೈ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತ್ರಿಷಾರನ್ನು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಇಳಯ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ತ್ರಿಷಾ ಪೇರವೈ’ (ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಷಾ ವೇದಿಕೆ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ: ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು; ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಲಲಿತಾ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ!
ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ‘ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಟಿಯನ್ನು ‘ಜಯಲಲಿತಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕಿಯ ಬಿರುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ನಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಇಳಯ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ತ್ರಿಷಾ ಪೇರವೈ’ (ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಷಾ ವೇದಿಕೆ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಲಲಿತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೋಲಿಕೆ!
ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ‘ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಟಿಯನ್ನು ‘ಜಯಲಲಿತಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದಂತೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ!
ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕಿಯ ಬಿರುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ನಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ('ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಆದಿ', 'ಕುರುವಿ', 'ಲಿಯೋ') ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.