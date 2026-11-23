ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಬೇಡ, ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆದಳು.
ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಬೇಡ, ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆದಳು. ಇದೀಗ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲಕಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 17 ವರ್ಷದ ಹೀಮಾ ನಿನಾಮಾ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ತಾನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೀಮಾಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಯುನಿಸೆಫ್ನ ಸದ್ಭಾವನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನದಂದು ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಮಾ ನಿನಾಮಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬಲ್ಲರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವು ಪಡೆದ ಹೀಮಾ, ಇದೀಗ ಇತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹೀಮಾ ನಿನಾಮಾ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೀಮಾಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಹೀಮಾ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಳು. ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಸಂದೀಪನಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿಪಿ ಓಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀಮಾಳ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ನಿಂತಿತು.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್, ಈಗ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದು
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆದ ಬಳಿಕ ಹೀಮಾ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು. 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದಳು. ಇದೀಗ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನಂತೆ ಇತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಮಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಯುನಿಸೆಫ್ನಿಂದ ಹೀಮಾ ಬದುಕಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ
ಹೀಮಾಳ ಧೈರ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ ತಂಡ ಜಬುವಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಭೂರಿಯಾ ಕೂಡ ಹೀಮಾಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೀಮಾ ನಿನಾಮಾ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಯೋಚಿತ ನೆರವು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಈಗ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.