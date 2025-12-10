ತಮಿಳಿನ 'ಮಾಸ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ನಗುವ ನಯನ' ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರೆಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ₹30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.10): ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ "ಮಾಸ್ಕ್" ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಗುವ ನಯನ" ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಸರೆಗಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1983 ರ "ಪಲ್ಲವಿ ಅನು ಪಲ್ಲವಿ" ಚಿತ್ರದ ಇಳಯರಾಜ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ "ನಗುವ ನಯನ" ಹಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸರೆಗಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವೀನಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ 1980 ರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸರೆಗಮಾ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಕರು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2025 ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರೆಗಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಳಯರಾಜಾ ಬಳಿ ಹಾಡಿನ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸರೆಗಮ
ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಅದರ ಧ್ವನಿಪಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರೆಗಮ ಹಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.