ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದ ಔಷಧದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆ ಸೇವಿಸಿ ಬಿಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪವನ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.22): ತಿಗಣೆ (Bed Bug) ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದ ಔಷಧದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸಾವು ಪಿಜಿ (Paying Guest) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಿಗಣೆ ಔಷಧದ ಮತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪವನ್:
ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ ಪವನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಪಿಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿಗಣೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಪವನ್ ಆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದ ತಿಗಣೆ ಔಷಧದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆ (ಮತ್ತುವ ಪರಿಣಾಮ) ಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವನ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಿಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಡಿಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭ:
ಪವನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯುಡಿಆರ್ (Unnatural Death Report) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಗಣೆ ಔಷಧದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.