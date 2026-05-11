ವಿಜಯ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ 'ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್' ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಂತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾಷಣಕಾರರಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ'ಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ವಿಜಯ್ ಅವರ 107 ಶಾಸಕರ ತಂಡದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲ ಹೀಗಿದೆ:
22 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಇವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
18 ವಕೀಲರು: ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
8 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯರು: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
5 ಐಐಟಿಯನ್ಸ್ (IITians): ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರೈನ್ಗಳು ಈಗ ವಿಜಯ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿವೆ.
6 ಪಿಎಚ್ಡಿ (PhD) ಪದವೀಧರರು: ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ತಜ್ಞರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ 12 ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು 13 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ಈ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡಳಿತ!
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಈ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು "ದಳಪತಿಯ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಜ್ಞತೆ (Expertise) ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ (Vision) ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದೇ ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹವಲ್ಲ, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ದಳಪತಿ'ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಈ ಹೈ-ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾತು - "ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ!"