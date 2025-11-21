Tejas Mk1 Aircraft: ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಿಂದ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವೇ ಪತನಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.21): ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ದುಬೈ ಏರ್ಶೋಗೆ ತೆರಳಿರುವ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುನಿಟ್, ಎಲ್ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಎಂಕೆ1 ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಏರ್ಶೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಮಾನವೇ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದ್ರವವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು ನಡೆಸಲಾಗುವ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಡ್ರೇನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರೇನಿಂಗ್ ವಿಮಾನದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಣವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ತೇಜಸ್ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿತ್ತು.
ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ, ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ದುಬೈ ಏರ್ಶೋಗೆ ಹೋಗಿರುವ ತೇಜಸ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್
ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಲ್ಸಿಎ) ತೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ವಿಸಿಎಎಸ್) ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ನರ್ಮದೇಶ್ವರ ತಿವಾರಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ದುಬೈನ ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತವು ತೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡ (ಎಸ್ಕೆಎಟಿ) ಎರಡನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ತೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ತೇಜಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
"ತೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ತೋರಿಸಲಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಸುಮಾರು 200 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಮಾರು 200 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.