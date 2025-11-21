ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಮಹೌ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿ ನೆಲಸಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಸರಣಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದಾಗಲೇ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಶಂಕಿತರೆಲ್ಲರ ಉಗ್ರರ ತಾಣವಾಗಿದ್ದೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೈದ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ನೆಲಸಮ ನೋಟಿಸ್!
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹೌ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದೇ ಬೇರೆ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊಹೋದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನೀ ಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ?
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ "ಮೌಲಾನಾ ಕಟ್ಟಡ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ರಚನೆಯು ಜವಾದ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಸ್ಥ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಕಲೋಯಾ ಅವರು ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡವು ದಿವಂಗತ ಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಲೋಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸದ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು!
ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ನಂತರ, ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ವಂಚನೆ ತನಿಖೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಮವು ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮನ ಬಂಧನ
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಜಾವಾದ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹಮುದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈಗ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದ ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಮೊವ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬಹು ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಮುದ್ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಮುದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.