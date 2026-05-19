ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ರೇಬಿಸ್ ಪೀಡಿತ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾನವ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ 19): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ರೇಬಿಸ್ ಪೀಡಿತ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ 'ದಯಾಮರಣ' (Euthanasia) ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾನವ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲು:
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 'ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:
ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ: ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ (ABC) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರೋಗವಿರುವ ಅಥವಾ ರೇಬಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆರವು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (Shelters) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.
ಮರಳಿ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Sterilisation) ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿಫಲತೆಗೆ ಚಾಟಿ:
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಕೆಲವು ಎನ್ಜಿಒಗಳು (NGOs) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.