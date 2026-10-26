ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಹಸಿ ದೇವಿ ಜಿ ಅವರ 200ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 35 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 7,926 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಯ್ಪುರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ, 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್ಪುರದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾತಾ ಹಸಿ ದೇವಿ ಜಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 7800 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾರೆ, 7,926 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯವು 35 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ಠಂಕಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 50 ಬೆಳ್ಳಿ, ಶೇಕಡಾ 40 ತಾಮ್ರ, ಐದು ಶೇಕಡಾ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಐದು ಶೇಕಡಾ ಸತುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ನಾಣ್ಯ? 200 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಮುದ್ರಿಸಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವಿಶೇಷತೆ. ರಾಯ್ಪುರದ ಶಾದಾನಿ ದರ್ಬಾರ್ನ ಐದನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಸಾಹಿಬ್ ಹಸಿ ದೇವಿಯ 200 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಅದು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುವ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಣ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯವು ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾ ಹಸಿ ದೇವಿ ಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಸಿಂಹದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವು ಅವರ ಜೀವನ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಶಾದಾನಿ ದರ್ಬಾರ್ನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಂಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾತಾ ಹಸಿ ದೇವಿ ಯಾರು?
ಮಾತಾ ಸಾಹಿಬ್ ಹಸಿ ದೇವಿ 1826 ರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಭಾರತದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಖಾನ್ಪುರ್ ಮಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 26 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗುರು ಗಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶಾದಾನಿ ದರ್ಬಾರ್ನ ಐದನೇ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಮಾತಾ ಹಸಿ ದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಧವೆಯರು, ಅನಾಥರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 1909 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.