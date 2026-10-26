ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಕೈಬರಹ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಕೈಬರಹ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಂಟ್ನಂತಿದೆ ಎಂದೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಕೈಬರಹ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ನೇಪಾಳದ ಬಿರೇಂದ್ರ ಸೈನಿಕ್ ಆವಾಸೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸವೊಂದು ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹವೂ ಮುದ್ರಿತ ಪಠ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಂಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೈಬರಹ' ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಅವರ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದಾಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಅನೇಕರು 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೈಬರಹ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಏಕರೂಪತೆ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪುಟದ ಮೇಲಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೇ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೈಬರಹ' ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯುಎಇಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಅವರ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ದೊರೆಯಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ದೇಶದ 51ನೇ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್' ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಅವರು ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಕೈಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ, ಸಾಲುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪುಟದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಕೈಬರಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೈಬರಹವು ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕೈಬರಹದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ?
ಇಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು, ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೈಪಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ, ತೋರಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಅವರ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ಲಾ ಅವರ ಕೈಬರಹವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬರವಣಿಗೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.