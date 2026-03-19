ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.19) : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತೆ, ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬಳಿಕ ವೃತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಪೋಷಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು, ನಮ್ಮಂತೆ ಕೊರಗಬಾರದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಸುರಿದು, ಕೊನೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಂಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಸ್ವೀರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ
ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆದ ಅನುಭವವೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಜಸ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು, ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ তুলে ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ವೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯದಾಗುವ ಮನೆಗಳು
ಪ್ರತಿ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಳತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಜೀವನದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುರಿದು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಜಸ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಯೂ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದರೆ, "ಇಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಸ್ವೀರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.