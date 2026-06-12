ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಯೀಮ್ ಮೂಸಾ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ನಯೀಮ್ ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲ ಬಂದಂತೆ" ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು?

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದಳಪತಿ' ದರ್ಬಾರ್! ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಬಂದ ಆ 'ಮಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಯಾರು?

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ಉಡುಪಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದು, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇಟಿಯಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತವರೂರು, ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ! ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭೇಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋ ಆ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ'.

ಕೋಟೆಯಂತಾದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ!

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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಒಂದು ಹೈ-ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಲಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 'Z+' ಕೆಟಗರಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು, ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಐಜಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಂಚಿಂಚು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಇರುವ ಆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ!

ನೆರಳಿನಂತೆ ಬಂದ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಬ್ಬರು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸದಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರೇ ನಯೀಮ್ ಮೂಸಾ (Nayeem Moosa). ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಯೀಮ್ ಮೂಸಾ (Nayeem Moosa) ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ನಯೀಮ್ ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲ ಬಂದಂತೆ" ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿರಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಧೂಳು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಈ ನಯೀಮ್ ಮೂಸಾ ಅವರೇ ಈಗ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಹೈಲೈಟ್!

ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದ 'ಗುಪ್ತ' ಕಣ್ಣುಗಳು!

ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 'ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಥಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿಯನಂತೆ (ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ) ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ನ ನಿಷ್ಠೆ ಎರಡೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!