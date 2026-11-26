ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತಮ್ ಸುಧೀರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಇವರ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಈ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು! ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ತಮ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಇಡ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7,50,000 ಆದಾಯ ತರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ, ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಪ್ರಯಾಣ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆ.
₹50 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲದ ಚಿತ್ತಮ್ ಸುಧೀರ್ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು. 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಿಲೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಎಂವಿಪಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ 'ವಾಸೇನಾ ಪೋಲಿ' (Vasena Poli) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿದರು.
ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ!
ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಸ್ತರಾಕು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಈ ಮಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುವ ಉದ್ಯಮ
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದೀಗ ವಾಸೇನಾ ಪೋಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು; ಇದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ.
ರೈತರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಧೀರ್
ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ, ವಿಜಯನಗರಂ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 700 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೂ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಉದ್ಯಮದ ವಿಶೇಷತೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ತಮ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಪಯಣ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.