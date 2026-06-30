ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
300 ರಿಂದ 500 ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ರಹಸ್ಯ 1: ರುಚಿಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ
ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ರುಚಿ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಲಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕಾರ ಚಟ್ನಿ, ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.ಸಾಂಬಾರದ ರುಚಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಹಸ್ಯ 2: ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಅರ್ಧ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
ಕಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರದೇಶ
ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್
ರಹಸ್ಯ 3: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ – ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ₹4–6 ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹12–15 ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 500 ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹20,000 ರಿಂದ ₹50,000 ಸಾಕಾಗಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್
ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಟ್
ಮಿಕ್ಸರ್/ಗ್ರೈಂಡರ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು.
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Instagram ಹಾಗೂ Facebook ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ
Google Business Profile ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ಮನೆಗೆ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು
ಆದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ?
ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಆದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ?
ಇಡ್ಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
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ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹೌದು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಉತ್ತಮ ರುಚಿ, ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ
ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂಕಿಅಂಗಳು ಸ್ಥಳ, ಮಾರಾಟ, ವೆಚ್ಚ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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