ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವೊಂದು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನಿದು ದೃಷ್ಟಿ ಸವಾಲು?
ನಿಸರ್ಗವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಕ್ಯಾಮೊಫ್ಲೇಜ್' (Camouflage) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು 'ಕಾಪರ್ಹೆಡ್' (Copperhead) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ!
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಸಮಯ ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡಿತೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹದ್ದಿನಂತೆ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬಹುತೇಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ 'ಎಸ್' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಸುರುಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರ! ಹಾವಿನ ಕಡಿತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು:
ಈ ಕಾಪರ್ಹೆಡ್ ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವುಗಳ ವಿಷವು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇಂತಹ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ:
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮುಖ್ಯ: ಕಾಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಶೂಗಳನ್ನು (Boots) ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ: ನಡೆಯುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಒಣ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ: ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಕೋಲಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಹಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವಿನ ಮೈಭಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿ!