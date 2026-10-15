ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭೀಕರ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬದುಕುಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಮಗಳನ್ನು ಮಾರುವಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಈ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸರಕುಗಳಂತೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬದುಕಲು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬದುಕು ಎಂಥ ದುರಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ!
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದ್ಗಿಸ್ನಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಎರಡು ಊಟ ಪಡೆಯಲು, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ದೇಶದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಮರುಭೂಮಿಯಾಯಿತು, ರೈತರ ಹೊಲ ನಾಶವಾದವು!
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದ್ಗಿಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸತತ ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲವು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಂಜರು ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಲಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಧೂಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ರೈತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬರಗಾಲವು ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿದಾಗ?
ಸತತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವೂ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಹಸಿವು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಹಸಿವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಬದುಕುಳಿಯಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಒಣ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಣವಿಲ್ಲ!
ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಕಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಜನರ ಬಳಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ: ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅಸಹಾಯಕ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.