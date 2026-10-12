ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಗನ ಕೋಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಾಚಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ತಂದೆಯ ಈ ನಡೆ ಹಲವರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPPSC) ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಸರಸ್ವತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ತಂದೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಗನ ಕೋಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಬಾಚಿದ ಅಪ್ಪ!
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮಗನ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗನ ಕೂದಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಚುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಯ ಬಳಿಕ ಮಗ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
ನೋಡಲು ಇದು ಸರಳವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಸು, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಭಾವನೆ ಅಡಗಿದೆ.
ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಕನಸು!
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ಓದು, ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಶಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಗನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು, ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ ಕೋಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಬಾಚಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
UPPSC ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸೆರೆಯಾದ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPPSC) ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ UPPCS 2025 ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ 2,297 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 812 ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೂರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂದೆ-ಮಗನ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಅನೇಕರು ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತರೂ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.