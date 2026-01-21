ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ, ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್ಎಸ್) ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಕಹಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.21): ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಂಧೆಯ ಶಿವಸೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಠಾಕ್ರೆಯ ಎಂಎನ್ಎಸ್ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈತ್ರಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏಕ್ನಾಥ್ ಶಿಂಧೆಯ ಶಿವಸೇನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಡದಂತ ಮೈತ್ರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆಡಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ
122 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಕೆಡಿಎಂಸಿ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಶಿಂಧೆ ಸೇನಾ 53 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಸೇನಾ ಬಣ 11 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಕೆಡಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಆಳಲು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ಆಗಿದೆ.
ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾಯುತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ.
ಬುಧವಾರ ಕೊಂಕಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಸೇನಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಲವನ್ನು 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ, 62 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬಹುಮತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪಂದ
ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ತಿರುವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ವಿಭಜಿತ ಮೇಯರ್ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಂಧೆ ಸೇನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.ಕಲ್ಯಾಣ್-ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ 52 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಯಗಳಿಸಿತು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂಬರ್ನಾಥ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಯವರ AIMIM ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅಂಬರ್ನಾಥ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ 12 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು.
ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಎಂಸಿ ಮೇಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ಮುಂಬೈನ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿದಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿಂಧೆ ಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಯುತಿ ಪಕ್ಷವು 118 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, 227 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 114 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಂಧೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 29 ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಟಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಮಹಾಯುತಿಯೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟವನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.