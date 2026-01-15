BMC Exit Poll Results: BJP-Shinde Alliance Likely to Sweep Mumbai ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 131-151 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.15): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಠಾಕ್ರೆಗಳು ಮರಾಠಾ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತೆ, ಯುವ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 131-151 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಇವರಿಗೆ 58-68 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಂಚಿತ್ ಬಹುಜನ್ ಅಘಾಡಿ (ವಿಬಿಎ) ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ 12-16 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿಗಳು, ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಜೆವಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ)-ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 59 ವಾರ್ಡ್ ಗೆಲ್ಲಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಸಕಲ್ ಪೋಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಗೆ 119 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯುಬಿಟಿ 75 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2026 ರ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಡೆಸಿದ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ-ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 227 ರಲ್ಲಿ 142 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ), ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಒಳಗೊಂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 58 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ವಿಬಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಿವಸೇನೆ 107-122 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ 68 ರಿಂದ 87 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 18-25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿ 2-4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತರರು 8-15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಾಳೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ
ಒಟ್ಟು 227 ವಾರ್ಡ್ನ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಕ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ಗೆ ಇಂದು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹುಮತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 114. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆಗೆ (ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣ), ಶಿವಸನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣ), ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ್ ಸೇನೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧಿ ಬಣವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಂಚಿತ್ ಬಹುಜನ್ ಅಘಾಡಿ (ವಿಬಿಎ) ಹಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇಕಡಾ 13, ಎನ್ಸಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 3 ಮತ್ತು ಇತರರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿವಸೇನೆಯು ಬಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.