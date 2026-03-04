ಭಾರತದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ, 87 ಮಂದಿ ಸಾವು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.04) ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಬ್ ಮರೀನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಬ್‌ಮರೀನ್‌ ಈ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ, ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅಮೆರಿಕ

ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್‌ನ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾದರಿಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರಾವಳಿ ಬಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ.

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:08ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೋಸ್ಟ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಯಿತು. ಇರಾನ್‌ನ IRIS ಡೇನಾ ಹಡಗಿನಿಂದ ಈ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಿಜಿತಾ ಹೆರತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಗಾಲ್‌ನಿಂದ 44 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

"ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೌಕಾ ಹಡಗನ್ನು ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೆರತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರವಾದ ಗಾಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 44 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (EEZ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಕಾಲದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಹಾನಿ

IRIS ಡೇನಾ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳು, ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಹಡಗು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ದಾಳಿಯು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಲಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.