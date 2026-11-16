ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಜನ್, ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 21,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರೋಚಕ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದು ವಿಧಿಯ ಆಟ. ಆದರೆ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅವರವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಜನ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮುಂಬೈ ಚಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಬಡತನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಟವೆಂದು ತೋರುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 21 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ಗಲ್ಫನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಜನ್!
ಇಂದು ಸಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಎಇ, ಓಮನ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಸಾಜನ್ರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಹುಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸಾಜನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಶಾರುಖ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಪುರಗಳು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಜನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿಜ್ವಾನ್!
ಮುಂಬೈನ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಎಂಬ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಬದುಕಲು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ರಿಜ್ವಾನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು, ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ, ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.
ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ!.
ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ತಂದೆ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ, 1981 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕುವೈತ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. 1993 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಯೋಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ದುಬೈಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅವರ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರವೇನು?
ಡ್ಯಾನ್ಯೋಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 26,000 ಕೋಟಿ ರೂ,.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 21,000 ಕೋಟಿ ರೂ,.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲೆ!
ರಿಜ್ವಾನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಶಸ್ಸು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ನಿರ್ವಿವಾದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.