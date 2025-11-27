ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಜೀವನದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.27): ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಹುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ ಗೌರವದ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಕಲಬೆರೆಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನರು ಗೌರವದ ಬದುಕು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಅರ್ಥವೇನಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅನೇಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದವರೆಗೆ, ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವಾಸ್ತವತೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ಗೋಚರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತವು 4 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಹೊರಹೋಗಲು ಏಕೆ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಜನರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಿಡಿಪಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ?" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಟೀಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರ
ದೆಹಲಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ತೀವ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಯೋಗವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 455 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು, ಇದು aqi.in ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 11 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ, ದೆಹಲಿಯ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ 373 AQI ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ
ನಗರದ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸುಮಾರು 280 μg/m³ ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ PM10 ಮಟ್ಟಗಳು 370 μg/m³ ತಲುಪಿದವು. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು PM2.5 ಗೆ ಕೇವಲ 15 μg/m³ ಮತ್ತು PM10 ಗೆ 45 μg/m³ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೆಹಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಮೀರಿದೆ.
ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ (CAQM) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ (GRAP-3) ಹಂತ III ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು, AQI ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು 401–450 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, ವಲಸೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
"ವಲಸೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ... 1.45 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ! ನೀವು ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು!" ಎಂದು ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.